Nur eine Richtung kennt heute AIXTRON. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. AIXTRON ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Dieses Hoch liegt bei 12,83 EUR. Bei AIXTRON dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Danach notiert AIXTRON in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 9,56 EUR. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Fazit: Wie es bei AIXTRON weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.