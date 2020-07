Für die Aktienmärkte gibt es heute drei wichtige Themen: erstens die Verarbeitung der Zahlen voon Tesla und Microsoft und die nachbörsliche Reaktion darauf. Zweitens die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China - die wechselseitigen Androhungen, Botschaften zu schließen, scheinen die neuen "Zölle" zu sein. Und drittens im Fokus der Aktienmärkte heute die US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge), die schlechter ausfallen könnten als erwartet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vor allem in den südlichen Bundeststaaten der USA. Gelingt heute ein Ausbruch aus der vorherrschenden Seitwärtsrange der letzten Tage? So oder so: mit dem Abverkauf des Dollars wird der US-Aktienmaarkt unattraktiver, während Europa derzeit populärer wird. Heute morgen schon eine kleine "Europa-Rampe"..

Das Video "Aktienmärkte: Drei wichtige Themen für heute!" sehen Sie hier..