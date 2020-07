TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut uneinheitlich tendiert. Die Kursveränderungen hielten sich dabei aber meist in Grenzen. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Auch am Freitag wird die Börse im Land der aufgehenden Sonne geschlossen bleiben.

Der Handel sei von gegenläufigen Impulsen bestimmt gewesen, begründete Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp die Entwicklung. Einerseits stütze die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff. Die USA hatten zuletzt hunderte Millionen Impfstoffdosen der Entwickler Pfizer und des Mainzer Kooperationspartners Biontech bestellt, was Hoffnungen auf eine baldige Verfügbarkeit verstärkte.