BASF fasst sein Produkt-Portfolio in sechs Segmenten zusammen: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Der Rückgang des Ebit vor Sondereinflüssen resultiert aus den im Vergleich zum Vorjahresquartal signifikant gesunkenen Ergebnissen der Segmente Materials, Surface Technologies, Chemicals und Industrial Solutions. Im Vergleich zum Q2 2019 belasteten die Auswirkungen der Coronakrise das Ergebnis des Chemieriesen schwer. Das Ebit verringerte sich um 77 Prozent auf 226 Millionen Euro. Der Nachfragerückgang aus der Automobilbranche – dem wichtigsten Kunden des Unternehmens – war hierfür verantwortlich.

Die Marktteilnehmer haben aber einen stärkeren Rückgang erwartet und sorgten so für steigende Kurse ab dem 10. Juli.

.

Zum Chart

.

Im Vergleich zur Dynamik der Technologieaktien arbeitet sich der BASF-Kurs langsam aber stetig wieder nach oben. Seit dem Tief Mitte März konnte der Titel um rund 40 % hinzugewinnen und liegt aktuell an der unteren Begrenzung des intakten Aufwärtstrends. Im Falle einer schnelleren Erholung der globalen Wirtschaft sollten auch die einzelnen Segmente wieder an Umsatz zulegen. In diesem Szenario bietet der Chemieriese überproportionales Kurspotential. Wie groß dieses Potential ist, zeigt der Blick auf den längerfristigen Chart. Im Januar 2018 knackte der BASF-Kurs beinahe die 100 Euro-Marke. Vor diesem Hintergrund sollte der Widerstand bei 57,64 Euro mittelfristig überwunden werden. Die Unterstützung bei 48,72 Euro wurde auch durch die Q2 Zahlen vom 10 Juli untermauert und liefert ein weiteres Argument für eine Long-Strategie.