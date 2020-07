Nach dem starken Anstieg steht der EUR/USD nun vor langfristigen Hürden

Vorgestern hatte ich geschrieben, dass laut bisherigen Umfragen Joe Biden den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump im November ablösen könnte. Das bestätigen nun die Ergebnisse einer weiteren Umfrage unter 4.430 US-Amerikanern, die zwischen dem 15. und 21. Juli durchgeführt wurde. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und das Meinungsforschungsinstituts Ipsos dazu berichten, gaben 38 % der Befragten an, sie würden am 3. November dem Präsidenten ihre Stimme geben. 46 % haben sich für Biden ausgesprochen.

Und anscheinend wird auch Donald Trump mittlerweile bewusst, dass er in der Wählergunst zurückgefallen ist und die Corona-Krise für seine Wiederwahl zu einem Problem werden könnte. Jedenfalls wurde die Wiederaufnahme seiner Corona-Pressekonferenzen von Kommentatoren als Versuch Trumps gewertet, der sinkenden Zustimmung entgegenzutreten. Auch weil er in der Einschätzung der Corona-Krise eine Kehrtwende hingelegt hat. „Es wird wahrscheinlich leider schlimmer werden, bevor es besser wird“, sagte Trump bei der jüngsten Pressekonferenz, der ersten dieser Art nach drei Monaten.

Am Devisenmarkt spiegeln sich die aktuellen Entwicklungen wider

Angesichts der Entwicklung der Neuinfektions- und Todeszahlen in den USA sollte diese Erkenntnis für die Marktteilnehmer eigentlich nicht neu sein. Womöglich erhält sie nun aber eine andere Brisanz, weil sie nun auch vom US-Präsidenten kommt. Jedenfalls zeichnet sich ab, dass die USA in der Bekämpfung der Krise und im Überwinden der wirtschaftlichen Wachstumsdelle hinter die Europäische Union bzw. die Eurozone zurückfallen könnte. Und dies spiegelt sich aktuell vor allem an den Devisenmärkten wider.

Der Euro legt derzeit immer stärker gegenüber dem US-Dollar zu. Das Hoch vom 9. März wurde inzwischen sehr dynamisch überwunden (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart).

Stellt sich nun die Frage, wie weit der aktuelle Anstieg noch gehen kann, bevor er auf charttechnischen Widerstand trifft.

EUR/USD gelangt an langfristige Hürden

Um zu einer Antwort zu gelangen, muss man einen größeren Chartausschnitt betrachten. Im folgenden Chart sind Wochenkerzen und der Kursverlauf seit 2004 zu sehen.