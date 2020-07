Knorr-Bremse über 2019´er Hochs

Die Knorr-Bremse AG ist noch ein Börsenneuling, erst Mitte Oktober 2018 ging das Unternehmen an die Börse und feierte anschließend einen fulminanten Erfolg mit einem Kursanstieg auf 103,70 Euro bis Ende April 2019. Nach einer gesunden Konsolidierungsphase zurück auf das Niveau von 82,57 Euro nahm das Papier wieder Anlauf auf seine Jahreshochs, musste aber zeitweise wegen der Corona-Krise Abschläge auf 70,79 Euro verkraften. Von dort aus gelang es in den letzten Monaten im Zuge einer weltweiten Börsenerholung aber wieder zu den Höchstständen aus 2019 zurückzukehren, in dieser Woche gelang sogar ein Ausbruch darüber und somit ein frisches Rekordhoch. Nun kann die Arbeit der Bullen für ein mittelfristiges Kaufsignal beginnen.

Kurzfristig überkauft

Die dynamischen Kurszuwächse aus den letzten Monaten zeigen latente Überhitzungstendenzen, ewig wird die laufende Rallye daher nicht gehen können. Zwar könnten kurzzeitig Gewinne an 108,00-110,00 Euro heranreichen, schon bald aber sollten sich Investoren auf eine Konsolidierung innerhalb einer Seitwärts- bzw. Abwärtsbewegung einstellen. Insgesamt aber wird eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit mittelfristigen Zielen um 116,27 Euro und somit dem 138,2 % Fibonacci-Projektionsziel favorisiert. Wer sich ebenfalls den bullischen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB5XME zurückgreifen. Rücksetzer hätten kurzfristig dagegen Platz in den Bereich von rund 100,00 Euro. Dieses Niveau könnte sich anschließend als potenzielle Sprungbrett für das mittelfristige Kaufsignal entpuppen. Falls nicht, findet Knorr-Bremse im Bereich zwischen 93,46 und 95,00 Euro eine weitere starke Unterstützung vor.