× Artikel versenden

USD/JPY US-Dollar in der Bredouille

Der US-Dollar steht am Devisenmarkt unter Druck. Auch gegen den Yen macht der Greenback in diesen Tagen „keine gute Figur“. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 19.06. hat sich unterm Strich nicht sonderlich viel getan… Rückblick. In …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.