Kann die Siemens-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101), die zwischen Dezember 2019 und März 2020 von 119 Euro auf 59 Euro gefallen war, konnte sich seit dem Tiefststand bereits wieder nahezu verdoppeln. Im frühen Handel des 23.7.20 notierte die als stark unterbewertet angesehene Siemens Aktie im Bereich von 115 Euro. Begünstigt vom freundlichen Marktumfeld und der vom Markt positiv aufgenommenen Ankündigung der Abspaltung von Siemens Energy legte die Aktie vor allem in den vergangenen Wochen stark zu.

In den neuesten Expertenanalysen wird die Siemens-Aktie mit Kurszielen von bis zu 124 Euro zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 122 Euro fortsetzen, dann kann eine Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.