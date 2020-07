Wir hatten bei der Nel ASA Aktie in den letzten Tagen bereits vor Gewinnmitnahmen gewarnt, nachdem die Wasserstoff-Aktie zuvor eine Atem beraubende dreiteilige Kursrallye vom Corona-Crashtief bei 0,628 Euro auf 2,193 Euro hingelegt hatte. Ging die erste Konsolidierung in dieser aufwärtsbewegung noch als Seitwärtsbewegung aus, so war schon die zweite Konsolidierung im Juni eine scharfe Korrektur von 1,952 Euro auf 1,485 Euro mit einem ...