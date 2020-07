Kann die Deutsche Wohnen-Aktie ihren Ausbruch bestätigen, um danach deutlich zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse deutet sich bei der neu in den DAX aufgenommenen Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6) ein charttechnischer Ausbruch an. Hier die Analyse:

Rückblick: Die Aktie der Deutschen Wohnen fiel im März 2020 auf ein Tief bei 27,66 EUR zurück. Anschließend drehte die Aktie stark nach oben und kletterte am 05. Juni 2020 auf ein Hoch bei 43,88 EUR. Damit näherte sie sich der Widerstandszone zwischen 44,04 und 44,83 EUR und damit auch dem Allzeithoch sehr stark an. Im Juni kam es zu Gewinnmitnahmen, der Wert setzte auf die Unterstützungszone zwischen 39,46 und 38,68 EUR zurück. Auf dieser läuft die Aktie seit einigen Wochen seitwärts. Seit zwei Tagen greift sie die obere Begrenzung dieser kleinen Seitwärtsbewegung bei 41,30 EUR an.