Auch am Donnerstag setzt der Goldpreis seinen Aufwärtstrend fort und erreicht neue Hochs. Die Anleger scheinen darauf zu wetten, dass weitere Konjunkturpakete – insbesondere in den USA – verabschiedet werden, um der Wirtschaft aus der Coronavirus-Pandemie zu helfen.

Auch die Experten von CMC Markts UK erklärten, gegenüber Reuters, dass die Tatsache, dass Regierungen, Zentralbanken und quasi alle anderen, relevanten Institutionen weitere Stützungsmaßnahmen in Betracht ziehen, den Goldpreis treibe. Da zudem die Aktienmärkte aktuell nur langsam vorankämen, werde Gold wahrscheinlich schon in den kommenden Tagen und Wochen die Marke von 1.900 USD pro Unze testen, so CMC Markets weiter.