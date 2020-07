Dividenden-Fans aufgepasst – hier gibt’s was zu holen

Spätestens im September wird Wirecard seinen Platz im DAX räumen müssen. Zu den potenziellen Nachfolgern gehört auch Symrise . Vielen ist Symrise vielleicht gar kein Begriff. Das Unternehmen aus Holzminden in Niedersachsen ist ein Duft- und Geschmacksstoff-Spezialist. Nach Firmenangaben kommen Verbraucher im Schnitt 20 bis 30 Mal am Tag mit den Produkten aus dem Hause Symrise in Berührung. Dies fängt beim Minzgeschmack in der Zahnpasta an und reicht bis zum Duft des Parfums. In der Babynahrung, in Fertiggerichten, Getränken, Kosmetik- und Reinigungsartikeln oder auch in Tierfutter finden sich Duft-, Geschmacks- und sonstige Inhaltsstoffe von Symrise. Das Geschäft läuft gut. In diesem Jahr gab es die insgesamt zehnte Dividendenanhebung in Folge.