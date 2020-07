Am Dienstag hatten die Türken ein NAVTEX-Signal gesendet, wonach sie südlich von Kastellorizo, innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands »seismische Untersuchungen« durchführen wollten. Die griechischen Streitkräfte wurden daraufhin in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Der Chef des Generalstabs, Konstantinos Floros, kehrte eilends von einem Arbeitsbesuch in Zypern zurück. Zusammen mit dem griechischen Verteidigungsminister hatte er dort die Zusammenarbeit

Der Beitrag Militärische Spannungen: Wieder türkische Provokationen in der Ägäis erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.