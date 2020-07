Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Jungheinrich-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 23,06 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Danach notiert Jungheinrich in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 17,85 EUR. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

