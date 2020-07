Bei Daldrup & Söhne gibt es Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat. Der bisherige Konzernvorstand Josef Daldrup ist in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewechselt und übernimmt damit die Nachfolge von Joachim Rumstadt, der sein Aufsichtsratsmandat zum 31. Dezember 2019 niedergelegt hatte. „Auf der am 27. August 2020 stattfindenden ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung wird Josef Daldrup als neues Mitglied des ...