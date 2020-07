DE30: Anleger zurückhaltend, da geopolitische Spannungen zunehmen

++ Europäische Aktien verzeichnen leichte Gewinne ++ DE30 stoppt Rückgang nahe der 50-Stunden-Linie ++ EZB könnte Banken auffordern, die Dividendenzahlungen länger auszusetzen ++



Wichtige Aktienindizes aus Westeuropa verzeichnen heute moderate Gewinne, angeführt vom niederländischen AEX (NED25). Im mittleren und östlichen Teil Europas ist die Situation jedoch gemischt, und die Mehrheit der Indizes notiert nahe der gestrigen Schlusskurse.

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China sind heute ein wichtiges Thema an den Märkten. Beide Länder sind dabei, ihre Konsulate gegenseitig zu schließen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob es sich nur um eine vorübergehende Verschärfung der Spannungen handelt oder ob wir vor den US-Wahlen auf eine größere Pattsituation zusteuern. Im Gegenzug befinden sich die Investoren in einer abwartenden Haltung.

Quelle: xStation 5

Der DE30 stoppte den jüngsten Rückzug in der Nähe der 50-Stunden-Linie im Bereich von 13.100 Punkten. Der Index verzeichnet heute leichte Gewinne. Die technische Situation bleibt jedoch unverändert. Der DE30 wird weiterhin innerhalb der Overbalance-Struktur gehandelt, und solange er nicht unter diese Struktur fällt (Untergrenze bei 12.850 Punkten), bleibt der übergeordnete Trend bullisch. Ein Ausbruch aus der jüngsten kurzfristigen Handelsspanne lässt auf eine Rückkehr zu den Hochs bei 13.300 Punkten hoffen. Dennoch könnte das Schicksal der Erholung von den USA und China sowie den morgigen PMI-Daten aus Europa abhängen. Die kurzfristige wichtige Unterstützung liegt bei 13.000 Punkten, während das genannte Hoch (13.300 Punkte) als kurzfristiger Widerstand dienen sollte.

DE30-Mitglieder um 11:20 Uhr. Quelle: Bloomberg

Gestern tauchten Medienberichte auf, wonach die Europäische Zentralbank erwägt, die Banken aufzufordern, die Dividendenzahlungen mindestens bis Ende des Jahres auszusetzen. Dies wäre schlecht für die Investoren, da im letzten Quartal des Jahres 2020 mit einer Wideraufnahme der Dividendenzahlungen gerechnet wurde. Die EZB lehnte einen Kommentar ab.

Markus Braun, der ehemalige CEO von Wirecard (WDI.DE), wurde zusammen mit zwei weiteren Führungskräften von Wirecard in Deutschland erneut verhaftet. Es stellt sich heraus, dass Braun bereits seit 2015 von den Verlusten des Unternehmens wusste. Braun war zuvor auf Kaution freigelassen worden.

Daimler (DAI.DE) meldete im 2. Quartal 2020 einen Nettoverlust von 2 Milliarden EUR. Der EBIT-Verlust lag bei 1,68 Milliarden EUR. Der Umsatz ging um 29% im Jahresvergleich auf 30,18 Milliarden EUR zurück, während der Absatz um 34% auf 541.800 Fahrzeuge zurückging. Dennoch waren die Ergebnisse besser als erwartet und das Unternehmen sieht positive Daten im Automobilsektor, die auf eine Erholung der Nachfrage hindeuten. Im Gegenzug erwartet Daimler für dieses Jahr einen Gewinn.

Tesla meldete gestern nach Abschluss der Sitzung an der Wall Street überraschenderweise einen Gewinn für das zweiten Quartal. Die an der deutschen Börse notierte Aktie des Unternehmens kann unter dem Kürzel „TSLA.DE” in der xStation gefunden werden. Die Aktie wird in EUR gehandelt.

Daimler (DAI.DE) durchbrach heute den wichtigen Widerstand bei 41,50 EUR. Die Bullen haben jedoch Mühe, den Kurs über diesem Niveau zu halten. Sollte es zu einem tieferen Rückgang kommen, ist die erste Unterstützung, die es beobachten gilt, bei 40 EUR zu finden. Quelle: xStation 5



