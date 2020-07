Heidelberger Druckmaschinen verkauft die Gallus-Gruppe. Käufer ist der Schweizer Verpackungskonzern benpac holding. Damit gehen fünf Standorte in Deutschland und in der Schweiz an benpac über. Für Gallus arbeiten 430 Personen.Der Verkaufspreis liegt bei rund 120 Millionen Euro. Daraus soll ein Ertrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich generiert werden. Der Verkauf soll noch im laufenden Jahr erfolgen.Heidelberger ...