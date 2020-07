Nel Asa – Momentum verloren?

Wasserstoff bleibt eines der Zukunftsthemen des Jahres 2020. Dennoch sollte man in der Rally nicht völlig den Kopf verlieren. In unserem Börsendienst haben wir die Aktien immer wieder als spekulative Beimischung empfohlen. Zuletzt stand die Ampel jedoch auf “rot” und wir haben dringend zu Gewinnmitnahmen geraten. Sollten die Titel noch einmal 10-15 Prozent zurück kommen, folgt das Einstiegssignal im Börsendienst.

Unsere Mail vom 16.07:

Liebe Abonnenten,

vor einigen Wochen hatten wir euch Turbos auf Nel Asa und ITM Power vorgestellt. Der Nel-Turbo (MC9RXJ) ist rund 20 Prozent im Plus, bei ITM (MC8GEE) sind es sogar 60 Prozent. Dort hatten wir eine Korrektur sehr schön erwischt. Wir finden das Thema weiterhin sehr spannend, die Bewertung ist jedoch mittlerweile jenseits von gut und böse. Schaut euch einmal McPhy an. Die Franzosen haben sich seit Jahresbeginn verzehnfacht. Zuletzt trieb die Nachricht den Kurs der Franzosen über 30 Euro, dass man den Wasserstoff auch als Flugzeugtreibstoff nutzbar machen möchte und dafür 2029! einen Prototyp vorstellen will. Eine Korrektur um 20,30 oder auch 50 Prozent ist bei den Wasserstoff-Titeln überfällig. Wir empfehlen daher mindestens 50 Prozent der Gewinne in den Positionen zu kassieren.