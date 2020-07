Erste Bohrungen nach COVID-Pause bereits angelaufen

Sitka hatte Mitte vergangenen Monats bereits angekündigt, dass man mit den Bohrungen auf dem Alpha-Projekt im Carlin-Distrikt von Nevada begonnen hat. Der Carlin-Distrikt ist das zweitproduktivste, goldproduzierende Gebiet der Welt mit mehr als 30 in Betrieb befindlichen Minen und einer Gesamtproduktion von über 84 Millionen Unzen (2016). Die Mega-Lagerstätten reihen sich entlang des Battle Mountain-Cortez Gold-Trends auf. Die Lagerstätten (Pipeline, Cortez Hills und Goldrush) finden sich dort, wo günstige Karbonatgesteine durch Zonen der Faltung und Deformation erhalten geblieben sind.

In den Lagerstätten des Carlin-Typs ist das Gold nicht in Adern gebunden, sondern in riesigen Kalksteinsedimenten sehr fein verteilt. Diese Lagerstätten sind typischerweise durch mikroskopisch kleines und/oder gelöstes Gold in Pyrit und Arsenopyrit gekennzeichnet. Diese gelöste Goldart wird auch als „unsichtbares Gold“ bezeichnet, da das Gold nur durch chemische Analyse gefunden werden kann. Die Goldgehalte sind zwar sehr gering, dafür eignen sich diese Lagerstätten aufgrund ihrer gleichmäßigen Verteilung bestens für den industriellen Abbau in riesigen Tagebauen.

Genauso ein Kalksteinpaket vom Carlin-Typ vermutet Sitka Gold auf dem Alpha Gold-Projekt. Sitka besitzt ein 400 Hektar großes Grundstück mit ausgezeichneter Infrastruktur. In der Nähe liegt die "Gold-Bar" Mine, die McEwen Mining vor kurzem in Produktion gebracht hat. Sie befindet sich auf einem parallelen antiklinalen Trend. Sitka führt auf Alpha eine Handvoll von Bohrungen mit einer Länge von je 300 bis 600 Meter durch. In erster Linie geht es darum, das geologische Modell zu überprüfen und festzustellen, ob man sich in der richtigen Gesteinsschicht befindet.

Sollte auch nur ein Hauch von Gold gefunden werden, könnte der Markt verrücktspielen. Denn neue Entdeckungen im Carlin Trend wecken erfahrungsgemäß die Phantasie von möglichen großen Übernahmen in der Zukunft. Fast sicher ist, dass Sitka im Erfolgsfall nicht selbst die Entwicklung dieses Projekts übernehmen würde. Dafür braucht es die tiefen Taschen von großen Bergbauunternehmen. Diese allerdings schätzen die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieses Lagerstättentyps – und nicht zu vergessen das niedrige geopolitische Risiko beim Betrieb. Die – hoffentlich – bald anstehenden Ergebnisse des ersten Bohrprogramms auf dem Alpha-Projekt dürfen also mit Spannung erwartet werden.

Yukon-Exploration rückt ebenfalls in den Fokus

Wie in der heutigen Pressemitteilung bekannt gegeben, will Sitka das frische Geld aus der neuesten Finanzierung allerdings vornehmlich für die Erkundung seines RC-Goldprojekts im Yukon verwenden, das man erst vor Kurzem noch einmal erweiterte. (Wir berichteten)

Das RC Goldprojekt liegt im Herzen des so genannten Tombstone-Goldgürtels, der durch mehrere Goldvorkommen bekannt ist. Darunter Kinross' Fort Knox-Mine und Victoria Gold's Eagle Gold-Vorkommen. Im Norden grenzt das Explorationsprojekt von AM Gold mit mittlerweile 2 Mio. Unzen Gold an. Der westliche Nachbar ist das Clear Creek-Projekt von Victoria Gold. Im Gegensatz zu vielen anderen Yukon-Projekten verfügt Sitka’s RC Gold-Projekt über gute Infrastruktur in Form einer neuen Straße, die den gesamten Claim-Block erschließt.

Die bisher mit Explorationsarbeiten identifizierten Goldwerte und die damit verbundenen Pathfinder-Metalle sind typisch für die Mineralisierung in Verbindung mit intrusionsbedingten Goldlagerstätten. Nach diesen Vorarbeiten verfügt Sitka über mehrere Ziele, die durch Bohrungen getestet werden können. Und nun verfügt das Unternehmen auf jeden Fall auch über ausreichende Mittel, um die Bohrer in Bewegung zu versetzen!

Die Sitka-Aktie hat neben dem positiven Newsflow auch vom steigenden Goldpreis profitiert und ist mit zuletzt 0,22 CAD vom März-Tief bei 0,06 CAD schon wieder ein gutes Stück entfernt. Wir sind gespannt, wie die Aktie reagiert, sollten die laufenden und geplanten Bohraktivitäten positive Ergebnisse erbringen. Interessierte Anleger sollten aber nicht vergessen, dass es sich bei Explorationsfirmen immer um riskante Spekulationen handelt und sich entsprechend absichern.

