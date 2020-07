S&P500 - Neuer Kursrückgang?

An der Lage hat sich zum Vortag nichts geändert. Der S&P500 ist schon ziemlich heißgelaufen und ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal ist eher nicht zu erwarten. Vorbörslich notiert der Index bei 3.277 Punkten nahezu unverändert. Es bietet sich nun eine Short-Position an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.280 Punkten an. Diese Short-Position könnte eng über dem Trendkanal abgesichert werden.

Trading-Strategie: