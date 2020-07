Schritt für Schritt hat sich die BASF Aktie in den letzten Tagen nach oben gearbeitet. Aktuell stehen 54,08 Euro (+0,88 Prozent) für den DAX-notierten Chemietitel auf der Kurstafel, in der Spitze wurden heute 54,24 Euro erreicht. Charttechnisch liegt dieses neue Hoch der Aufwärtsbewegung in einem zunehmend interessanter werdenden Gebiet, denn hier sind einige wichtigere Signalmarken für den Aktienkurs von BASF angesiedelt.Zu ...