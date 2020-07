Gold haussiert. Silber eskaliert. Da drängt sich zwangsläufig die Frage auf, was Platin macht, das in den letzten Wochen und Monaten Schwierigkeiten hatte, Aufwärtsdynamik zu entfachen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Platin hieß es unter anderem „[…] Das fundamentale Umfeld bleibt für Platin eine Herausforderung und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Eine Chance sehen wir jedoch darin, dass Gold seine Vorreiterrolle im Edelmetallsektor gerecht werden kann und selbst Akzente auf der Oberseite setzen kann und damit womöglich die anderen Edelmetalle „inspirieren“ und ggf. mitziehen kann. Das Aufwärtspotential bei Platin dürfte dennoch recht begrenzt sein. Sollte Platin die Handelsspanne über die Oberseite verlassen können, würde zumindest eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 900 US-Dollar winken. Ein darüber hinausgehendes Aufwärtspotential sehen wir derzeit nicht. Bei einem Bruch der 800 US-Dollar könnte es für Platin in die ehemalige Handelsspanne 800 / 750 US-Dollar gehen. Diese prägte bekanntlich das Handelsgeschehen vor der aktuellen Handelsspanne…“



Mit Gold und Silber als Zugpferde brach Platin zwar aus der bis zuletzt dominierenden Handelsspanne 800 US-Dollar bis 865 US-Dollar aus, doch es wollte sich im Anschluss noch kein signifikanter Vorstoß entwickeln. Platin erreichte dennoch kürzlich den Bereich von 900+ US-Dollar, doch hat es offenkundig Probleme, den Widerstand um 915 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen.

Das Chartbild hat sich trotz mangelnder Bewegungsdynamik dennoch aufgehellt. Mit dem Ausbruch über die 865 US-Dollar ging auch ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie einher.

Kurzum: Platin erzielte mit dem Ausbruch über die 865 US-Dollar zuletzt zwar einen Achtungserfolg, muss nun aber nachlegen. Das nächste wichtige Etappenziel sehen wir nunmehr im Bereich von 965 US-Dollar. Auf der Unterseite bleiben etwaige Rücksetzer idealerweise auf 865 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu eingeschätzt werden.