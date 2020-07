× Artikel versenden

Ertragssuche nach Covid-19 – Absolute-Return-Fonds als Schlüssel zum Erfolg?

Die hohe Unsicherheit trübt den Ausblick für jene Anlageklassen, auf die sich viele Anleger am meisten verlassen. Die speziellen Merkmale von Absolute-Return-Fonds sorgen dafür, dass diese sowohl in Hausse- als auch in Baisse-Phasen positive Erträge erzielen können. Im aktuellen Umfeld bieten sie eine praktische und äußerst sinnvolle Lösung zur Diversifizierung von Portfolios.





