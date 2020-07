Märkte im Aufwind: Werden die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne folgen?

Die COVID-19-Pandemie stürzte die Wirtschaft in eine tiefe Rezession, die die längste Wachstumsphase der Weltwirtschaft seit Ende des Zweiten Weltkriegs beendete, als Regierungen in den wichtigsten Volkswirtschaften Lockdown-Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen verhängten. Während die Lockdowns die Virus-Kurve meist erfolgreich verflachten, kam die Wirtschaftstätigkeit dadurch zum Erliegen, und die weltweiten BIP-Daten verzeichneten einen Rückgang von erschreckendem Ausmaß. Während die globale Wirtschaftstätigkeit das Jahr 2020 auf einer soliden Basis begann, führte der durch COVID-19 verursachte Angebots- und Nachfrageschock Anfang März zu drastischen BIP-Rückgängen, so dass die vierteljährlichen annualisierten BIP-Daten für das erste Quartal in den meisten Volkswirtschaften tief in die Verlustzone rutschten. Die Daten für das zweite Quartal, das einen langen Zeitraum mit Lockdowns umfasste, dürften vor allem in den USA und in Europa verheerend ausfallen.

Rückgänge wie bei einer Wirtschaftskrise für das erste Halbjahr 2020 erwartet

Quelle: OECD-Wirtschaftsausblick, Juni 2020.