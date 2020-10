Toronto 23.07.2020 - Der Absatz von Cannabis in Kanada ist im vorvergangenen Monat wieder stark gestiegen. Der Sektor kann sich damit gegen die Pandemie behaupten. LeafLink hat sich einen 250 Mio. USD schweren Kredit gesichert.



Wie Statistics Canada mitteilte, hat der Absatz von recreational Cannabis im Mai ein Volumen von 185,9 Mio. CAD erreicht. Damit wurde ein neues Rekordhoch markiert und dies, obwohl auch die Branche von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wird. Ein Analyst sagte dazu, dass die Entwicklung zeigte, dass sich der Markt auch trotz der Schließung einiger Verkaufsstellen behaupten konnte.





Deutlich wird in den Zahlen aber auch, dass das Land hinsichtlich der Legalisierung und der Verfügbarkeit von legalem Cannabis geteilt ist. So wurde ein Viertel des Absatzes in der Provinz Alberta generiert, obgleich diese nur die viertgrößte des Landes ist. Alberta ist mit seinen 500 Verkaufsstellen damit der wichtigste Cannabismarkt in Kanada.In der Provinz Ontario wird die Branche nach wie vor eingeschränkt. Der Absatz durch wuchs zwar leicht um 2,2 Prozent, blieb mit 4,1 Mio. CAD aber weiterhin auf einem geringen Niveau. In der Provinz Quebec war ein Rückgang um 6,1 Prozent auf 38,5 Mio. CAD verzeichnet worden.LeafLink sichert sich 250 Mio. USDDer Cannabis-Großhandelsmarkt LeafLink hat kürzlich mitgeteilt, dass man sich eine Kreditlinie im Umfang von 250 Mio. USD sichern konnte. Die Mittel stammen von einer Geschäftsbank.Die damit erhältlichen Mittel sollen die Liquidität von lizenzierten Unternehmen verbessern. Der Chef von LeafLink Financial Doug Gordon, sagte, dass dies ein großer Sprung für die Branche sei, da LeafLink nun in der Lage ist, seinen Kunden die Liquidität zukommen zu lassen, die für ein erfolgreiches Geschäft erforderlich ist.LeafLink sieht sich damit als Liquiditätsgeber für die US-Cannabisbranche, die immer wieder mit Engpässen zu kämpfen hat. Auf dem Marktplatz von LeafLink werden jährlich Geschäfte im Umfang von 2,8 Mrd. USD abgewickelt, was rund 30 Prozent des US-Großhandelsmarktes entsprechen soll.Die Corona-Pandemie beherrscht weiterhin das Tagesgeschehen in vielen Ländern der Welt. Wissenschaftler, Regierungen, Unternehmen und Bürger suchen nach Wegen, mit der Erkrankung umzugehen und die Folgen die Wirtschaft zu lindern, gleichzeitig aber auch die öffentliche Gesundheit sicherzustellen. Eine Reihe von Wirkstoffen wird gegenwärtig für die Behandlung von Covid-19 geprüft. In Kanada gehen Wissenschaftler der Uni Lethbridge davon aus, dass es Cannabisextrakte gibt, die bei der Prävention und Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden könnten. So könnten Cannabinoide dafür sorgen, dass der menschliche Körper weniger empfänglich für das neuartige Coronavirus wird. Natürlich sollten bei einer Lungenerkrankung wie COVID-19 Wirkstoffe nicht über die Lunge aufgenommen werden, sondern mittels essbarer Produkte.Solche essbaren Cannabisprodukte wird NeutriSci International Inc. (WKN: A12GAQ) in Kürze in Kalifornien in mehr als 90 Apotheken in die Regale bringen. Der dortige Vertriebspartner will dies auf mehr als 350 Apotheken ausweiten. NeutriSci International dringt damit auf den größten Cannabismarkt in Nordamerika vor. Dort sollen unter anderem Marbl Melts angeboten werden – mit Cannabis versetzte essbare Produkte, die mit THC oder CBD in klinisch getesteten Dosierungen angereichert sind. Darüber hinaus plant ein potentieller Vertriebspartner von NeutriSci International den Schritt auf den japanischen Markt. Dort könnten mindestens 10.000 Verkaufsstellen bedient werden.Am 16. Juli hat NeutriSci bekanntgegeben, dass man einen exklusiven Fünf-Jahresvertrag für den Vertrieb in Japan unterzeichnet habe. Im Rahmen des Vertrages mit Tabletz LLC, der Partner von NeutriSci in Japan, hat das Unternehmen das Recht erhalten, Breitsprektrum-Hanfprodukte in Japan zu vertreiben. Die erforderliche Zulassung durch das japanische Gesundheitsministerium wird in Kürze erwartet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2ZDhBnFFür NeutriSci International öffnen sich damit riesige Absatzchancen. In den USA wurden im Jahr 2017 1,0 Mrd. USD für Lebensmittel und Getränke auf Cannabis-Basis ausgegeben. Im Jahr 2022 dürfte hier ein Niveau von 4,1 Mrd. USD erreicht werden. Weltweit könnte der Markt ein Volumen von 32 Mrd. USD erreichen, wie man bei der Arcview Group erwartet. NeutriSci International plant in den nächsten Schritten die Expansion in die US-Bundesstaaten Nevada, Oklahoma und Michigan. In diesem Jahr soll auch noch die Expansion nach Kanada erfolgen, wo essbare Cannabisprodukte seit Oktober 2019 legalisiert sind. Welche weiteren Schritte das Unternehmen plant, sehen Sie in folgendem Interview:Quelle:www.youtube.com/watch?v=JE9DXFPvzBUNeutriSci International Inc. (WKN: A12GAQ) hat erst kürzlich 1,15 Mio. CAD an frischem Kapital eingesammelt. Strategische Investoren aus Asien und Europa sind an Bord, was deutlich macht, dass sich NeutriSci International nicht auf den nordamerikanischen Kontinent beschränken dürfte. NeutriSci will im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Cash Flow erreichen und zielt auf einen Umsatz ab, der über der gegenwärtigen Börsenbewertung liegt. In den kommenden Wochen ist zudem eine Reihe positiver News zu erwarten. 