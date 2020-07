Bei Daimler knallen heute die Sektkorken. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund sechs Prozent aus. Damit kostet der Titel nun 41,37 EUR. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 40,12 EUR austariert. Die Situation bleibt also angespannt.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

