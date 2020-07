Die Analysten der DZ Bank bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Schaeffler. Das Kursziel für die Papiere von Schaeffler liegt weiter bei 8,00 Euro. Die Experten nehmen das Papier jedoch von ihrer Equity-Long-Liste.Der Automarkt hat sich zuletzt schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt. Das zeigt sich auch an der Aktie von Schaeffler. Daher wird die entsprechende Position nun geschlossen, so will man Verluste ...