Es wird immer deutlicher spürbar, dass die Regierungen den Unternehmen noch länger stützend zur Seite stehen müssen, als sich das manch ein Anleger ursprünglich vielleicht erhofft hatte. Die wieder steigenden Infektionszahlen bremsen die Rückkehr in die Normalität.

Andererseits gibt die Berichtssaison aktuell ein paar Antworten auf die Frage, wo die Wirtschaft derzeit steht. Und was hier an Zahlenmaterial kommt, ist durchaus positiv. Die Richtung stimmt, es geht weiter nach oben mit dem Wachstum, auch wenn die Geschwindigkeit höher sein könnte. Die Quartalszahlen fallen unisono nicht so dramatisch schlecht aus wie befürchtet.



Das Gold bewegt sich kräftig aufwärts. Man sieht, dass Investoren, die dem Braten der Hausse gerade bei den Technologieaktien vielleicht nicht mehr so ganz trauen, auch immer etwas Gold kaufen, wenn sie Engagements am Aktienmarkt tätigen. Dass Gold und Aktien gleichzeitig steigen können, ist ein Hinweis auf das hohe Maß an Liquidität, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Die Flut des billigen Geldes hebt an der Börse gerade alle Boote.