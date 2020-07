Nel Asa, Nikola, McPhy – es kam wie es kommen musste…

Die Wasserstoff-Aktien gehören am Donnerstag zu den großen Verlierern und setzen ihre Konsolidierung der vergangenen Tage fort. McPhy fällt um knapp 20 Prozent auf 18 Euro, Nel Asa gibt um 7 Prozent nach und auch Nikola erwischt es mit vier Prozent Abschlag. Besonders die europäischen Titel korrigieren damit ihre schwindelerregenden Gewinne der letzten Wochen aus. Wir hatten in unserem Börsendienst vor exakt einer Woche am 16.07 zu Gewinnmitnahmen geraten und eine deutlich Korrektur erwartet. Die sehen wir nun, was den Einstieg bald wieder möglich macht. Wir schauen uns grade die besten Kandidaten für einen Trade an. Das gibt es dann alles im Turbo-Dienst .

Unsere Mail vom 16.07:

Liebe Abonnenten,