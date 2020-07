Mifid-Recorder-Gründer im Interview: „Für 34f-ler müssen die Systeme einfacher werden“

Thomas Jasper kam mit seinem Angebot gerade zur rechten Zeit an den rechten Ort. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erläutert der Mifid-Recorder-Gründer das Thema Taping aus Sicht eines technischen Dienstleisters.DAS INVESTMENT: Mifid-Recorder – mit der Namenswahl sprechen Sie ziemlich direkt Finanzberater an. Hatten Sie in dem Bereich Erfahrung?Thomas Jasper: Anfangs noch nicht, aber ich hatte langjährige Erfahrung mit Telefonanlagen und virtuellen Call-centern. Durch die Arbeit zum Beispiel mit Krankenhäusern und Ministerien wussten meine Kollegen und ich, wie man mit sensiblen Daten umgeht. Ich betreibe einen Inkubator, der Ideen ent-wickelt. Aus dem, was funktioniert, wird ein Unternehmen gemacht.Wie kamen Sie auf den Finanzvertrieb?Jasper: Mitte...