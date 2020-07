ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit moderaten Verlusten beendet. Bis am Nachmittag hatte sich der SMI als wichtigstes Schweizer Aktienbarometer mehr oder weniger auf dem Stand vom Vorabend gehalten, nach Eröffnung der US-Börsen ging es dann aber noch etwas hinunter. Allzu viel hinein interpretieren wollten Börsianer in diese Bewegung allerdings nicht. Nach den starken Fortschritten in den letzten Wochen seien ein paar Gewinnmitnahmen nicht allzu überraschend, hieß es.

Insgesamt sei das Geschäft in einigermaßen ruhigen Bahnen verlaufen. Anleger seien weiterhin zwischen Hoffen und Bangen hin und her gerissen. Zum einen sorgten die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und die Spannungen zwischen den USA und China für eine gewisse Verunsicherung, zum anderen stützten das kürzlich beschlossene Corona-Hilfspaket der Eurozone und die meisten veröffentlichten Konjunkturzahlen den Markt nach unten ab. "Auch die Quartalszahlen der Unternehmen fallen zumeist nicht so dramatisch schlecht aus wie befürchtet", sagte ein Händler.