Heute hat der beste Kontraindikator für den Dax zugeschlagen - die Rede ist von der "Bild". Diese heute mit der Schlagzeile: "Soll ich jetzt noch in die Börsenrally einsteigen"? In der Vergangenheit waren solche Schlagzeilen einer der zuverlässigsten Kontraindikatoren für den Dax - auch diesmal? Die Aktienmärkte heute weiter in einer zähen Seitwärtsbewegung ohne klare Richtungsentscheidung. Auffallend die Schwäche bei Microsoft nach den eigentlich guten Zahlen, die nachbörslichen Gewinne bei Tesla nach den gestrigen Zahlen sind bereits wieder verpufft. Die heutigen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigen, dass die Erholung der US-Wirtschaft nun zu verpuffen droht - also muß möglichst schnell das nächste Stimulus-Paket beschlossen werden. Aber das könnte dauern - es droht eine "fiskalische Klippe"..

Das Video "Dax: Der beste Kontraindikator als Warnung!" sehen Sie hier..