Die Covid-19-Pandemie und damit verbundene Kontaktbeschränkungen haben auch Ihre Arbeit im Vertrieb verändert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was wird davon nach der Pandemie bleiben?

Da wir bei Eyb & Wallwitz ein relativ kleines Team sind, mussten wir in unseren Arbeitsabläufen gar nicht so viel verändern. Mir ist aufgefallen, dass wir uns durch die zahlreichen Videokonferenzen mit Kunden von Homeoffice zu Homeoffice zum Teil sehr viel nähergekommen sind. Das war eine positive Erfahrung, die ich so nicht erwartet habe. Die Kunden haben sich sehr schnell auf die alternativen Kommunikationswege eingestellt, wodurch der Kontakt nicht unter den Einschränkungen gelitten hat. Letztlich war man aber auch einfach dazu gezwungen, endlich das einzusetzen, was technisch schon seit langem möglich ist.