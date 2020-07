Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom an den Börsen lesen. Hier kostenfrei lesen.

Am 6.7. wurde noch das Allzeit-Hoch mit 35,86 Euro aufgestellt. Seitdem befindet sich die Aktie, bis auf zwei Ausreißer nach oben, fast durchgehend auf dem Weg nach unten. Aktuell bedeutet dies einen Aktienkurs von 24,66 Euro. Das sind fast 14 Prozent und 4 Euro weniger als noch am Vortag. Kann es bald wieder nach oben gehen?

Alles dafür tun wird der zum Jahresende antretende, neue CEO, Richard Berkling. Dieser wird den aktuellen CEO Per Wassen ersetzen, welcher jedoch in beratender Funktion für Richard Berkling kurzfristig erhalten bleibt. Mit dieser Entscheidung soll der Fokus weiter auf das stationäre Segment gerichtet werden, was deutliche Gewinnchancen eröffnen könnte.

Fazit: PowerCell ist einer der großen Gewinner rund um den Wasserstoff-Boom. Mit ihren innovativen Brennstoffzellen stellen sie genau das her, was in Zukunft benötigt wird. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.