Die Aktie des Zahlungsdienstleisters WIrecard hat am heutigen Freitag nochmal richtig Lust durchzustarten und gibt Vollgas! Als Aktionär dürfte man sich lange nach diesem Moment gesehnt haben und gewartet haben, dass Wirecard endlich wieder in die Spur findet. Derzeit überrascht Wirecard mit einem satten Plus auf dem Aktienmarkt und lässt alle Kritiker verstummen!

Dass Wirecard nochmal so brillieren würde und derart durchstartet, damit hat wohl keiner mehr gerechnet. An dieser Aktie kann man momentan auf jeden Fall eine Menge Spaß haben und Gewinne generieren, wenn man rechtzeitig eingestiegen ist. Aber auch für neue Anleger dürfte es nicht zu spät sein. Wer jetzt einsteigt, kriegt die Aktie noch zu einem günstigen Preis und kann zukünftige Gewinne abschöpfen!

Gegenüber dem Vortageswert liegt Wirecard am heutigen Freitag schon 1,60 Prozent im Plus. Somit hat die Aktie seinen Wert um 0,027 Euro gesteigert und misst nun 1,689 Euro. Wenn es für das Unternehmen aus Aschheim bei München weiter so aufwärts geht, dürfte das Kursziel klar wieder bei 2 Euro liegen. Der Weg dahin ist zwar noch lang, aber in der aktuellen Topform kein Problem!

Fazit: Wirecard ist immer für eine Überraschung zu haben. Die derzeitige Entwicklung macht Mut und könnte ein absoluter Kaufkurs sein. Wir haben uns die Aktie genauer angeschaut, den Sonderreport können Sie hier abrufen.