Der Nasdaq 100 war der Überflieger seit dem März-Tief der Aktienmärkte: die Aktien von Apple, Amazon, Tesla oder Microsoft erreichten ein Allzeithoch nach dem anderen. Aber gestern dann ein deutlicher Rückschlag der großen Tech-Werte im Nasdaq - die FANG-Aktien sind nun in sechs der letzten acht Handelstage gefallen. Da die großen Tech-Werte inzwischen extrem dominant sind in den Indizes, würde ein weiterer Abverkauf die Aktienmärkte insgesamt stärker belasten. Nnn stellt sich die Frage angesichts der jüngsten, an ich ja eigentlich guten Zahlen von Microsoft und Intel, ob die vorherige Euphorie, wonach die großen Tech-Unternehmen die großen Gewinner der Coronakrise sein werden, wirklich stimmt. Der Dax wirkt jetzt robuster als der Nasdaq.

