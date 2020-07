Tesla Aktienkurs – Was hat es mit der Index-Aufnahme auf sich?

Derzeit stellen sich viele Anleger die Frage, wie sich eine mögliche Aufnahme der Tesla Aktie in den S&P 500 auswirken würde. Die Schlagzeilen rund um Tesla sind derzeit nicht nur häufig, sondern meist auch positiver Natur. Tesla hat am Mittwoch trotz der andauernden globalen Corona-Pandemie einen Gewinn nach GAAP für das zweite Quartal verzeichnet. Damit erfüllt Tesla die Kriterien, die zur Aufnahme des Elektroautoherstellers in den S&P 500-Aktienindex führen könnte. Dies hätte mehr als nur eine symbolische Bedeutung. Viele passive und aktive Fonds (ETFs) orientieren sich am S&P 500 Index und müssten sich mit der Aktie eindecken. Kurzfristig sei somit durchaus mit erhöhter Nachfrage zu rechnen, auch wenn manche Fonds sich schon vorab positioniert haben könnten.

Um Anlegern bei der oben genannten Frage zu helfen, haben sich Analysten von Goldman Sachs die Mühe gemacht frühere Beispiel von Index-Aufnahme zu untersuchen.

Sie untersuchten über 40 Aktien, die seit Anfang 2018 in den S6P 500 aufgenommen wurden. Sie wollten wissen, wie sich die jeweiligen Aktien vor der Ankündigung ihrer Aufnahme in den Index, in der Handelssitzung nach der Ankündigung der Aufnahme und im Monat nach der Ankündigung der Aufnahme verhielten.

Der Betrachtungszeitraum ist von den Analysten zwar relativ klein und kurz gewählt, allerdings versuchten die Analysten hier andere externe Ereignisse, die die Aktien beeinflussen können, auszuklammern. Die gefundenen Datenpunkte bringen folgendes Ergebnis hervor.

Die Auswertung der Daten zeigt, dass die untersuchten Aktien im Median dieser Analyse eine bessere Performance als der S&P 500 im Monat vor der Ankündigung der Aufnahme in den Index hinlegten. Die Outperformance beträgt fast 300 Basispunkte im Monat. Nach der Aufnahme der Aktien in den Index konnte keine besondere Outperformance beobachtet werden. Die Aktien notierten wie der Index. Nach dem ersten Monat der Aufnahme in den Index konnte eine Underperformance, also eine schlechtere Performance als der Index festgestellt werden. Teilweise betrug sie im Median der 40 Werte 200 Basispunkte.

Fazit

Dies zeigt, dass die Aufnahme in den Index doch eher ein psychologisches und mediales Ereignis ist. Für den Kursverlauf einer Aktie ist die Aufnahme in einen Index von keiner großen Bedeutung, da die Ergebnisse stark variieren.

