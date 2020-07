Covid-19 lässt Streaming-Dienste boomen: Video, Musik und Spiele entwickeln sich unterschiedlich stark

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Digitalisierung des Konsums krempelt die Medien- und Unterhaltungsbranche um. Zu den Gewinnern dieses Trends gehören Streaming-Plattformen wie Netflix & Co, meinen die Trendmanager Jack Neele und Richard Speetjens von Robeco. Eine Ursache sei ganz einfach Bequemlichkeit. Auch nach Jahren herausragenden Wachstums dürfte der Streaming-Boom anhalten – vor allem durch die wachsende globale Nachfrage nach Video-Streaming. Nach Angaben von Digital TV Research könnten sich die Erlöse aus globalen Online-Fernsehserien und -Filmen zwischen 2019 und 2025 von 83 auf 167 Milliarden US-Dollar verdoppeln.Der Gesamtmarkt für Online-TV besteht aus mehreren Segmenten. Das wichtigste Segment ist Subscription-Based Video On Demand (SVOD) mit bekannten Angeboten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video. Die Experten von Digital TV Research erwarten, dass die weltweiten SVOD-Umsätze sich in den nächsten Jahren verdoppeln und zwischen 2019 und 2025 um 50 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 98 Milliarden US-Dollar steigen. Der Streaming-Markt – auch als OTT (Over-The-Top)-Markt bezeichnet – umfasst alle Arten von Medienservices und Inhalten, die Kunden unmittelbar online zur Verfügung gestellt werden, ohne dabei traditionelle Kabel-, Rundfunk- und Satellitenfernsehnetze zu nutzen. Dazu gehören also nicht nur die zunehmend populären SVOD-Services, sondern auch Dienste für das Streaming von Musik und Videospielen.Bequemlichkeit und Kosten als NachfragetreiberEiner der wichtigsten Wachstumstreiber hinter der Nachfrage nach OTT-Services ist die Bequemlichkeit. Kunden können sich einfach online registrieren und wieder abmelden. Die Inhalte sind zudem jederzeit verfügbar. Abonnenten können anschauen was sie wollen, wo sie wollen und wann sie wollen – und dabei ein Gerät ihrer Wahl nutzen. Diese Aspekte sind für Kunden, insbesondere für die jüngere Generation zunehmend wichtig geworden.Auch die Kosten sind ein wichtiger Faktor, vor allem für die SVOD-Nachfrage. OTT-Anbieter verlangen relativ niedrige monatliche Gebühren verglichen zu den Kosten von Kabelnetzwerken und traditionelleren Vertriebskanälen wie DVD und Kino. Das ist ein bedeutender Aspekt – insbesondere im Hinblick auf die relativ hohe Qualität der Inhalte, die von diesen Plattformen typischerweise angeboten werden.Die wichtigsten SVOD-Plattformen haben sich über die Jahre stark engagagiert, um eine breite und häufig exklusive Palette an trendigen Filmen, Serien und Dokumentationen anzubieten. Um sich im Wettbewerb abzugrenzen, mussten die Plattformen ins Produktionsgeschäft gehen. Premiuminhalte, die früher für gewöhnlich über Kinos oder traditionelle TV-Kanäle vertrieben wurden, werden mittlerweile zunehmend direkt über diese Plattformen angeboten. Die "Lockdown"-Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie sorgten dafür, dass die meisten Verbraucher zu Hause blieben, was diesen Trend beschleunigt hat.