Achtung! Erste Hilfsmaßnahmen laufen aus

Die Aktienmärkte zeigten sich gestern zunächst wieder bullish. Als Grund dafür kann Tesla genannt werden. Denn das Unternehmen hat vorgestern nach Handelsschluss in den USA Zahlen zum 2. Quartal gemeldet. Und diese fielen über den Erwartungen aus. Anleger zeigten sich verzückt. Denn in der laufenden Berichtssaison werden die Erwartungen derzeit reihenweise geschlagen. Und an der Börse weiß man, dass die Aktienkurse häufig steigen, wenn die Erwartungen geschlagen werden. Daher kauften die Anleger auch wieder fleißig Tesla-Aktien, die kräftig stiegen und weitere Werte mit in ihren Sog nahmen. So weit, so bullish.

Kursverläufe und fundamentale Kennzahlen werden außer Acht gelassen

Doch Anleger scheinen nicht mehr darauf zu achten, wie weit eine Aktie vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen bereits gestiegen ist. Kursverläufe und fundamentale Bewertungskennzahlen werden offenbar völlig außer Acht gelassen. Und das muss man mit großer Skepsis beobachten. Denn Anleger schauen aktuell auch nicht mehr so genau hin, sie haben einen „Tunnelblick“ und sehen damit nur noch das Positive und übersehen oder ignorieren das Negative.

Positiv: Tesla schlägt die Erwartungen

Bleiben wir bei Tesla. Analysten hatten im Durchschnitt einen Umsatz von deutlich weniger als 6 Milliarden Dollar erwartet. Tatsächlich lag dieser aber bei 6,04 Milliarden Dollar. Hier wurden die Erwartungen also geschlagen. Das gilt auch für den Gewinn. Unter dem Strich stand für April bis Juni ein Plus von 104 Millionen Dollar. Pro Aktie macht das 0,50 Dollar. Die durchschnittlichen Erwartungen lagen bei weniger als der Hälfte. Für die Anleger Grund genug, die Aktie weiter nach oben zu treiben.

Negativ: Tesla nur durch Einmaleffekte profitabel

Doch es gab einige Haken. So ist der Umsatz von Tesla im 2. Quartal um 5 % gesunken (!), von zuvor 6,35 Milliarden Dollar. Und man sollte wissen, dass ein Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen werden kann, wenn es in vier aufeinanderfolgenden Quartalen jeweils einen Gewinn erzielen konnte. Das ist Tesla mit seinem jüngsten Geschäftsbericht gelungen. Doch hier wurden sehr wahrscheinlich ganz bewusst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um dieses Ziel zu erreichen.