Kames Capital hält Tesla die Treue: "Noch im Anfangsstadium der Marktdurchdringung"

Viele Unternehmen sind an der Förderung dieses Übergangs beteiligt, keines mehr als Tesla. Wir waren beeindruckt von den betrieblichen Fortschritten, die das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat, da es die Produktion weiterhin hochfährt und seine Modellpalette erweiterte. Wir sind der Meinung, dass Tesla sich noch im Anfangsstadium der Durchdringung seiner adressierbaren Märkte befindet. Aus diesem Grund wird Tesla eine langfristige Beteiligung am Global Sustainable Equity Fund bleiben.“