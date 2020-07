Gold steigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Judy Shelton bekommt vom Bankenausschuss des Senats die Mehrheit für die Nominierung für die Fed. Handelsblatt: „Verschreckt hatte Shelton Politiker und Ökonomen auch mit ihrer Forderung nach einer neuen Form des Gold-Standards“. „Niemand will Leute in der Fed haben, die einen Hang zu bescheuerten Ideen haben“, gab der republikanische Senator Neely Kennedy im Februar zu bedenken. Doch er hat seine Meinung inzwischen geändert und stimmte nun für Shelton.“Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 52.272 Euro/kg, Vortag 51.968 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 22,57 $/oz, Vortag 22,70 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 898 $/oz, Vortag 914 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 2.088 $/oz, Vortag 2.087 $/oz). Die Basismetalle ziehen etwa 2 % an. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 43,30 $/barrel, Vortag 44,32 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,3 % oder 3,5 auf 146,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 3,7 % und Yamana 3,4 %. Newmont verbessert sich 0,5 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 7,2 %, Monument 5,6 % sowie Northern Dynasty und Roxgold jeweils 5,5 % nach. Midas verbessert sich 5,8 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 12,8 %, Impact 7,1 % sowie Silber Bull und Aurcana jeweils 6,9 %. Silver Bear befestigt sich um 4,8 %.