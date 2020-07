Schwache Vorgaben aus den USA hinterlassen bei der Bayer Aktie am Freitagmorgen ihre Spuren. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer angeschlagenen Position und rutscht weiter ab. Aktuelle Indikationen bei 60,81/61,12 Euro im Tradegate-Handel liegen unterhalb des gestrigen XETRA-Schlusskurses, notiert für Bayers Aktien bei 61,65 Euro (+1,6 Prozent). Die Abwärtsbewegung, die bei dem DAX-Wert in den letzten Wochen das Bild ...