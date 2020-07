Marktkommentar: Wall Street vertieft Rückgang

Die drei großen Aktienindizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq sind am Donnerstag zum ersten Mal seit einem Monat gleichzeitig um mehr als 1% gefallen und geben am Freitag im vorbörslichen Handel weiter nach.

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Woche bis zum 18. Juli erstmals seit fast vier Monaten unerwartet gestiegen und der Kongress konnte sich bisher nicht auf ein neues Hilfspaket für Millionen von Amerikanern einigen. Des Weiteren hat China offiziell bestätigt, dass es das US-Konsulat in Chengdu schließen werde. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston. Die Safe-Heaven-Währungen werten auf.

Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle in den Vereinigten Staaten stieg gestern auf über 4 Millionen und die Todesfälle lagen für den dritten Tag in Folge über 1.100. Insbesondere in den südlichen und westlichen Bundesstaaten verschärft sich die Corona-Krise. EURUSD versucht am Freitag die 1,16er-Marke zu durchbrechen, um die Gewinnserie für einen sechsten Tag in Folge auszubauen. Die Reaktion auf die soliden PMI-Daten aus Frankreich und Deutschland war verhalten.

Der DE30 hat gestern am frühen Nachmittag eine Korrektur eingeleitet, nachdem die Bullen zweimal an dem Hoch vom Vortag abgeprallt sind. Der 100er-EMA im M30-Chart und der lokale Boden bei 13.080 Punkten konnten die Bären jedoch nicht aufhalten. Am Freitag wird der neue kurzfristige Abwärtstrend fortgesetzt und zum Zeitpunkt des Schreibens testet der deutsche Leitindex den 12.800-Punkte-Bereich.



