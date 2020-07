Bei Shop Apotheke Europe laufen die Geschäfte besser als erwartet. Vorläufigen Daten zufolge hat das Unternehmen „im zweiten Quartal 2020 einhergehend mit dem erhöhten Geschäftsvolumen auch seine Ergebniskennzahlen deutlich verbessert”. Konkrete Zahlen zu Umsatz und Ergebnissen des zweiten Quartals 2020 legt Shop Apotheke Europe allerdings nicht vor.Dafür hebt man die Prognose an. Beim Umsatz will man nun ein Plus von 30 ...