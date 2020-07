DE30: Erholungsversuch nach Test der 12.800 Punkte

++ Aktien fallen trotz solider PMI-Daten aus Europa ++ DE30 erholt sich nach einem Test der 12.800-Punkte-Marke ++ BASF (BAS.DE) legt Asbest-Klage bei ++



Die europäischen Aktienmärkte werden zusammen mit den US-Futures tiefer gehandelt. Der Rückgang wurde durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China vor einigen Tagen ausgelöst und vertiefte sich nach der Veröffentlichung der PMI-Daten für Frankreich und Deutschland. Dies kann als eine Überraschung angesehen werden, da die Daten zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor wieder expandieren. Nichtsdestotrotz konnte ein Teil der Verluste seither wieder wettgemacht werden.

Quelle: xStation 5

Der DE30 fiel unter die 200-Stunden-Linie (violette Linie) und testete die Marke von 12.800 Punkten, da die Spannungen zwischen den USA und China weiter zunahmen. Der Index hat sich seither erholt und es geschafft, wieder über die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 12.850 Punkten zu steigen. Das Ziel für die Bullen ist es heute, den Tag über dem oben erwähnten gleitenden Durchschnitt (oder 12.910 Punkten) zu beenden. Die Veröffentlichung der PMI-Daten aus den USA für Juli um 15:45 Uhr ist jedoch ein potenzielles Risikoereignis. Einige US-Bundesstaaten begannen die Wiedereröffnung inmitten der steigenden Corona-Infektionszahlen rückgängig zu machen, sodass es Spielraum für Enttäuschungen gibt. Den Tag unter dem 12.800-Punkte-Bereich zu beenden, würde eine bärische Tendenz für die kommende Woche schaffen.



Unternehmensnachrichten

Einige DE30-Mitglieder werden in der kommenden Woche ihre Quartalsberichte vorlegen. Unter den Berichterstattern der kommenden Woche finden sich die Deutsche Bank (DBK.DE), Fresenius (FRE.DE), SAP (SAP.DE) und Volkswagen (VOW3.DE).

Infineon (IFX.DE) wird heute tiefer gehandelt. Neben der allgemeinen Risk-Off-Stimmung wird die Aktie auch durch die gestrige Ankündigung von Intel unter Druck gesetzt. Der US-Technologiekonzern sagte, dass sich die Produktion seiner Chips der nächsten Generation aufgrund von Produktfehlern verzögern werde. Die Ankündigung lastet heute auf dem gesamten europäischen Technologiesektor.

BASF (BAS.DE) vereinbarte zusammen mit der Anwaltskanzlei Cahill, Gordon & Reindel LLP die Zahlung von insgesamt 72,5 Millionen USD zur Beilegung einer US-Klage. Bei der Klage ging es darum, Beweise dafür zu verbergen, dass einige Talkumprodukte auch Asbest enthalten.

DE30-Mitglieder um 10:50 Uhr. Quelle: Bloomberg



