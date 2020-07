Aurelius baut bei der Beteiligung Office Depot Europe das Geschäft weiter um. Die Gesellschaft meldet nun den Verkauf der Geschäftseinheit Contract in Spanien an Lyreco. Der neue Eigentümer ist ein Anbieter von Bürobedarf mit Hauptsitz im französischen Marly und hat strategisches Interesse an den erworbenen Aktivitäten von Office Depot Europe. Am Freitag macht Aurelius zu den finanziellen Details des Verkaufs keine ...