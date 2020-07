DWS Chart der Woche: Wo ist das Geld nur, wo?

„Where have all the flowers gone?” fragte der amerikanische Polit-Barde Pete Seeger in seinem 1955 veröffentlichten Lied, welches anschließend noch in dutzend weiteren Sprachen gesungen wurde. So auch in Deutsch, Marlene Dietrich fragte entsprechend "Sag mir, wo die Blumen sind?". Ähnlich möchte man heute fragen, "Sag mir, wo die Blüten, pardon, wo die Gelder sind?".

Einerseits blähen die Zentralbanken ihre Bilanzen weltweit im Rekordtempo auf, was vielen Verbrauchern regelmäßig die Inflationsangstschweißperlen auf die Stirn treibt. Während die Bilanzsumme der US Federal Reserve (Fed) vor einem Jahr noch 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betrug, sind es jetzt schon 34 Prozent, Tendenz stark steigend. In der Eurozone sieht es nicht viel anders aus, hier ist man sogar schon bei 52,8 Prozent des BIPs angelangt, nach 40 Prozent zum Jahresbeginn und 20 Prozent Anfang 2015. Andererseits reckt die Inflation ihr mittlerweile schütteres Haupt nach wie vor in kaum sichtbarem Tempo – zuletzt wieder mit weniger als einem Prozent in der Eurozone. Dabei gibt es einen empirisch belegten Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der (Kern-)Inflation. Doch mit neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr wächst die breiter gefasste Geldmenge M3 keineswegs außergewöhnlich stark. Wie kann das sein?