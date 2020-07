TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Einbruch im weltweiten Luftverkehr erwischt den Flugzeugbauer Airbus hart. Jetzt will der Konzern rund 15 000 Jobs streichen. Bis das Geschäft wieder aufwärts geht, dürfte es Jahre dauern. Allerdings könnte Airbus für den Weg aus der Krise besser gerüstet sein als sein US-Rivale Boeing . Was bei dem europäischen Flugzeugbauer los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt.

"Wir befinden uns mitten in der schwersten Krise, die die Luftfahrtbranche jemals erlebt hat", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury schon im April. Wegen der Corona-Pandemie mussten Airlines rund um die Erde ihren Flugverkehr weitgehend einstellen. Die Zahl der Passagiere sackte auf ein Minimum zusammen. Das Niveau von 2019 werde allenfalls im Jahr 2023 oder gar erst 2025 wieder erreicht, schätzen Branchenvertreter. Viele Airlines kommen derzeit nur dank staatlicher Finanzhilfen in Milliardenhöhe über die Runden.

Angst vor Ansteckung, Maskenpflicht und Hygieneregeln an Bord und am Zielort verunsichern viele Kunden - auch wenn etwa der europäische Urlaubsreiseverkehr ans Mittelmeer inzwischen wieder anläuft. Für Langstreckenflüge sind die Beschränkungen weiterhin hoch. So dürfen Menschen aus vielen Ländern - darunter den USA - kaum in die EU einreisen. Ähnliches gilt umgekehrt.

In dieser Lage fahren Airlines ihr Flugangebot nur schrittweise hoch. Lufthansa -Chef Carsten Spohr schätzt, dass sein Konzern auch in den nächsten beiden Jahren eine dreistellige Zahl von Flugzeugen am Boden lässt. Die inzwischen staatlich gestützte Lufthansa will bestellte Jets erst später abnehmen, Lufthansa-Großkunde Easyjet ebenso. Vielen Airlines fehlt derzeit schlicht das Geld, um neue Maschinen zu bezahlen.

Angesichts dessen kam Airbus bisher glimpflich davon. Während der einzige Konkurrent Boeing bereits einige Stornierungen von Fluggesellschaften kassiert hat, wies der europäische Hersteller für die Monate April bis Juni die Abbestellung von lediglich einem Jet aus.

Die Verkehrsflugzeugproduktion hat der Konzern wegen der Krise allerdings um rund ein Drittel gekappt, weitere Kürzungen sind in Arbeit. Und wegen der Verschiebung vieler Auslieferungen in kommende Jahre befinden sich nicht nur tausende Airbus-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Bis Sommer 2021 will Airbus-Chef Faury weltweit rund 15 000 der 90 000 Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte streichen und drängt die Politik zu einer Verlängerung der Kurzarbeitsregeln. Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte ist von den Kürzungen nicht betroffen. Allerdings läuft dort ohnehin bereits der Abbau von mehr als 900 Jobs. Insgesamt beschäftigt Airbus weltweit rund 135 000 Mitarbeiter.