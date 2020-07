Defama kauft Baumarkt und Photovoltaik-Anlage

Das Immobilien-Unternehmen Defama meldet zwei Zukäufe. Zum einen hat die m:access-notierte Gesellschaft einen Baumarkt in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Mieter ist hier toom. „Die Immobilie in Anklam wurde 1999 gebaut und 2019 modernisiert. Die vermietbare Fläche beträgt rund 8.000 qm”, melden die Berliner. Wie wir aus dem Unternehmen hören, laufe der Mietvertrag über einen selbst für Defama-Verhältnisse ...