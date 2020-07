US-Anleihen geben überwiegend nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag überwiegend gefallen. Nach den jüngsten Kursgewinnen setzte eine leichte Gegenbewegung ein.

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt jedoch hoch. Händler verweisen vor allem auf den Konflikt zwischen den USA und China. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston hat China seinerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Das Verhältnis der beiden Großmächte könnte kaum schlechter sein. Auch der anfängliche Umgang Chinas mit dem Coronavirus und das Vorgehen in Hongkong belastet das Verhältnis.